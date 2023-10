Ciro Petrone festeggia il compleanno al "Grande Fratello": la sorpresa della famiglia

Ciro Petrone è stato tra i protagonisti della decima puntata del "Grande Fratello": l'attore, celebre soprattutto per essere tra i protagonisti del film "Gomorra" di Matteo Garrone, ha festeggiato il suo compleanno con un giorno di ritardo nella serata di giovedì 12 ottobre. A celebrare il suo 36esimo compleanno una torta a forma di cuore con scritto "Ti amo" e un video-messaggio molto divertente da parte della sua famiglia, con i saluti della fidanzata Federica Caputo.



In questi giorni, Ciro ha anche confessato di sentire un po' di malinconia per la lontananza dalla sua famiglia: per questo, il "Grande Fratello" gli ha dato la possibilità di ricevere la visita di suo fratello minore Francesco e della mamma Maria.



"La mia famiglia conta tanto nella mia vita - ha spiegato Ciro -, ma soprattutto mia mamma". Alfonso Signorini invita quindi l'attore a raggiungere la passerella, dove incontra la madre e il fratello minore.

"Ciro è un figlio d'oro, mi manca molto - ha raccontato ad Alfonso Signorini la mamma del ragazzo ad Alfonso Signorini - Non faccio altro che guardarlo, notte e giorno, ormai non dormo nemmeno più".