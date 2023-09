"Grande Fratello", Beatrice Luzzi riceve la sorpresa dei figli: "Siamo fieri di te"

Al "Grande Fratello" è tempo di sorprese per Beatrice Luzzi, che riceve la carica dei figli per continuare l'avventura nella Casa più spiata d'Italia. Nel corso della quinta puntata, in onda lunedì 25 settembre su Canale 5, l'attrice è stata richiamata da Alfonso Signorini in Mistery per rivivere le difficoltà degli ultimi giorni, quando più volte ha posto l'attenzione su ciò che potessero pensare i suoi figli di fronte ai diverbi che l'hanno vista protagonista.

"Abbiamo cresciuto i ragazzi io e Alessandro da soli, senza nonni e senza babysitter", racconta Beatrice, spiegando che per la prima volta si allontana in maniera "così forte" dai suoi ragazzi. "Sono preoccupata perché venendo qua metto in gioco anche le loro vite e il loro mondo, perciò sento una responsabilità nei loro confronti".

Dopo i timori manifestati in Mistery, Beatrice ritrova tutte le rassicurazioni nelle parole e nell'abbraccio dei figli, che la raggiungono in passerella. "Non ti preoccupare per noi, vediamo nostra madre ogni giorno quando torniamo da scuola o dagli allenamenti di calcio e siamo sempre fieri di lei - hanno confermato Valentino ed Elia - Continua così e tieni duro". Quindi, rivolgendosi ad Alfonso Signorini spiegano: "Mamma può sembrare antipatica, ma è molto empatica e presente".