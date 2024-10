Giglio, avendo capito di aver ferito i suoi sentimenti, la raggiunge in camera per spiegare i motivi che l'hanno spinto a coricarsi in un altro letto. Il motociclista credeva che non avesse piacere a passare la notte con lei perché, quando le ha dato un bacio prima di andare a dormire, lei non si è nemmeno voltata per salutarlo. "Se vuoi fare una cosa, falla. A prescindere da tutto. Ci sono rimasta un po' male, ma ci sta che magari volevi dormire di là", replica lei con un sorriso. "Non è così, io ieri sera volevo dormire qui, ma quando sono arrivato eri sdraiata a pancia in giù. Sono stato lì due minuti e non ti sei nemmeno girata. Ho letto questa cosa qui... ", spiega il ragazzo. Una volta chiarito il malinteso, i due si abbracciano e si sdraiano, tra coccole e risate.