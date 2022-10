"Grande Fratello Vip", il racconto della tredicesima puntata in tempo reale

Serata piena di sorprese, rivelazioni e incontri. Giaele De Donà s empre più vicina ad Antonino Spinalbese. La donna non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con grande libertà, in accordo con il partner, e ora sembra essere molto attratta dal giovane imprenditore. Ma l’interesse è reale o solo mosso da un sentimento di vendetta preventivo nei confronti del marito che fuori dalla Casa potrebbe essere coinvolto in qualche flirt? A proposito di rapporti ravvicinati, quello tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è molto tormentato. Nonostante la grande complicità che si è instaurata tra i due, spesso si ritrovano a discutere con toni per nulla amorevoli. Ad allietare però la serata di Antonella ci sarà una sorpresa. E non sarà l’unica: il “Gf Vip” ha qualcosa in serbo per Charlie Gnocchi. Infine, arriverà il verdetto del televoto che coinvolge Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon e Pamela Prati. Chi sarà la preferita del pubblico?

COPPIE TORMENTATE - Dopo la consueta introduzione, durante la quale Giulia Salemi mostra il su look da Halloween, inguainata in una tutina di pelle fetish, Signorini si collega con la Casa e chiama in sala Led Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo aver raccontato lo scoop del giorno: nel pomeriggio Antonella ha affermato di aver ricevuto dei messaggi da Francesco Totti. Dopo un video riassuntivo il conduttore cerca di analizzare la strana relazione tra i due vipponi, un rapporto altalenante fatto di liti continue e calme apparenti. Tra di loro sembra ancora tutto in salita. Edoardo è particolarmente preso da Antonella, ma non capisce se lei corrisponde le sue stesse percezioni e vorrebbe che la Fiordelisi fosse più rispettosa nei suoi confronti evitando di socializzare troppo. Lei afferma di essere sulla buona strada per migliorare. In quanto a Totti, pare che l'ex calciatore abbia inviato una richiesta di amicizia ad Antonella, dopo la fine del suo matrimonio, circa due mesi fa. Del resto pare che molti calciatori abbiano cercato "l'amicizia" della vip, compreso Higuain, che fu abbastanza esplicito chiedendole persino foto spinte...



IL MATRIMONIO APERTO DI GIAELE - Signorini mostra le foto che ritraggono il marito di Giaele Bradford divertirsi a Los Angeles con alcune ragazze, senza fede e accanto ad una delle migliori amiche della moglie. Una sorta di vendetta per aver visto Giaele avvicinarsi troppo ad Antonino? Anche le coccole sotto le lenzuola con Spinalbese però sarebbero per Giaele in risposta alle foto del marito, paparazzato a Los Angeles. Signorini tira fuori un altro "scoop" intanto. Pare che nel passato di Giaele ci sia Flavio Briatore. Signorini mostra delle foto che li ritraggono insieme, ma afferma anche che interrogato sulla sua frequentazione con Giaele, lui abbia chiesto Giaele chi?