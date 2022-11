"Grande Fratello Vip", scoppia la lite tra Edoardo Tavassi e Sarah Altobello

Il risveglio è infatti tempestoso. Alla modella e attrice non piace il modo di scherzare del videomaker e senza peli sulla lingua gli dice tutto quello che pensa. "Mi prendi in giro per tutto, per come parlo, per i verbi, per ogni cosa... ora basta", lo aggredisce. Tra i due il diverbio si infiamma e non riescono a trovare un punto di accordo.

Lo scontro è nato da una risata di Edoardo Tavassi dopo che ha sentito canticchiare la coinquilina. Sarah Altobello non ha apprezza il suo modo di scherzare e glielo ha detto senza mezzi termini. La risposta di Edoardo non si è fatta attendere: "Vuole la clip lunedì, più di una volta ha riso e scherzato con me quando ha cambiato le parole delle canzoni o per come parlava".

Sarah non vuole più scherzare - L'opinionista Sarah Altobello però si lamenta perché lo scherzo ripetuto più volte è diventato fastidioso. "Io pensavo che tu capissi lo scherzo e che non ci fossero problemi, vista la nostra confidenza", si giustifica lui. Nel frattempo in cucina Nikita, Oriana e Daniele intervengono e prendono le parti della Altobello, gli spiegano che pur scherzando, Sarah si è sentita ferita e il fatto che lei rida, non significa per forza che le stia bene. Per Edoardo Tavassi il problema è la mancanza di autoironia: "È essenziale nella vita". Daniele cerca di mediare, sottolinea che Edoardo non è malizioso, né cattivo, "semplicemente ha scherzato pensando di poterlo fare".

I vipponi non fanno la pace - Il videomaker conferma di non aver intenzioni "cattive". "Mi sento come una giullare", ribatte Sarah e Tavassi pensa che forse è meglio "non scherzare più con lei": "Sei insicura" la accusa e la modella annuisce, ammette di avere delle insicurezze personali, ma non vuole che le si facciano notare.

La pace tra Edoardo e Oriana - Non è la prima volta che Edordo Tavassi litiga da quando è entrato nella casa del Grande Fratello Vip. Durante l'ultima puntata i toni tra loro due sono stati molto accesi. Ma subito dopo, tra una battuta e l’altra, Tavassi ci tiene a mettere in chiaro con la coinquilina di non serbare alcun rancore e di non avere problemi a scherzare con lei nonostante la loro antipatia: "Non sono falso", spiega. Edoardo Tavassi confessa di essersi molto alterato, soprattutto dopo aver ascoltato alcune critiche da parte della venezuelana, ma di aver già superato la cosa: "Io lì mi innervosisco, ma poi mi passa subito tutto. Io non ce l’ho con te, sappilo".