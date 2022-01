"Grande Fratello Vip", segui la trentunesima puntata

Stasera in prima serata su Canale 5 trentunesimo appuntamento con "Grande Fratello Vip" condotto da Alfonso Signorini . Momentaneo cambio della guardia tra opinioniste: al fianco del conduttore, solo per questa sera, Laura Freddi che per l’occasione siederà al fianco di Adriana Volpe. Non è l’unica new entry della serata, anche nella Casa ci sarà un nuovo ingresso: quello dell’attore Kabir Bedi . Biagio D’Anelli, eliminato la settimana scorsa, ha avuto modo di vedere da fuori quanto detto sul suo conto mentre era nella Casa. Avrà qualcosa da dire a qualcuno? In nomination ci sono Alessandro Basciano , Barù , Eva Grimaldi e Federica Calemme : chi dovrà abbandonare la Casa?

La prima novità (annunciata) della prima puntata dell'anno è la presenza di Laura Freddi in studio in sostituzione di Sonia Bruganelli che è in vacanza con la famiglia a Dubai. La showgirl arriva, scherzano: "Gli altri in vacanza e io lavoro. Sono ex di Non è la Rai, ex di Bonolis... ma io sono Laura Freddi".

LO SCONTRO CLARISSA-MIRIANA - Katia ha accusato le principesse di essere viziate e di essere delle "carogne". Lulù: "Mi sono state dette cose peggiori e non abbiamo mai insultato nessuno". Manila interviene spiegando che con Lulù ha chiarito, ma con Jessica no, mentre per quanto riguarda il post di Clarissa, si è sentita ferita.