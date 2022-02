"Grande Fratello Vip", segui la diretta in tempo reale

Alex Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite. Nel giorno della festa degli innamorati, gli ex gieffini Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro - che hanno visto il loro amore nascere proprio nella Casa - saranno special guest. Al televoto: Antonio Medugno, Gianluca Costantino e Kabir Bedi. Chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco?

ALEX BELLI PRONTO A ENTRARE - Alex Belli varcherà nuovamente la Porta Rossa, questa volta come ospite, e farà ritorno nella Casa dove ad attenderlo, oltre a tutti gli altri ex compagni d’avventura, ci sono sia Delia Duran sia Soleil Sorge. Quale accoglienza gli riserveranno gli inquilini del loft di Cinecittà? Riuscirà a riconquistare la sua Delia o capirà definitivamente di essere innamorato di Soleil? "Durante la quarantena ho pensato tanto alla nostra vita e a quello che abbiamo costruito. Ho pensato anche a Soleil...", spiega lui. "L'amore è sempre l'amore", replica Signorini.

BARU', JESSICA E DELIA - Da quando Delia "ha messo gli occhi" su Barù, Jessica è diventata gelosa ma ribadisce: "Non sono innamorata di Barù, mi piace, e se vedo una mia amica alla quale dà fastidio mi tiro indietro... Ma non mollo". Dal canto suo Delia ama giocare: "Il mio bacio era innocente, stavamo scherzando, siamo tutti liberi". "Farò una vita casta qui dentro, non cerco e non voglio nulla di romantico", ribadisce invece Barù che definisce Jessica come un'ottima amica. Eppure lei si aspetta quel qualcosa di più...

NUOVO INCONTRO TRA ALEX E DELIA - Dalla Casa Delia lancia parole durissime: "Ho capito che l'amore per Alex sta svanendo, non sono più innamorata come una volta. Amo la vita, amo la leggerezza, e sono sempre stata così". Poi la modella va in passerella e ad attenderla c'è Belli. "Dove è finita Delia che conosco io - dice Alex - la donna elegante... io lo accetto, vuoi stare da sola ma tutto quello che noi siamo... il rispetto, non puoi buttare tutto all'aria. Abbiamo lottato insieme per la libertà".