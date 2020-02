"Grande Fratello Vip", sale la tensione: lo scontro tra Patrick e Antonella divide gli inquilini

Tutto inizia quando la showgirl chiede a Patrick di lavare i piatti rimasti in lavandino dopo il pranzo. ma l’ex gieffino si rifiuta di farlo: “Abbiamo deciso che ognuno si lava il suo, non è possibile che una persona debba lavare 50 piatti”. Il diverbio scoppia subito dopo. Patrick la provoca avvicinandosi a lei: “Aspetta che devo lavare la mia tazzina”, e Antonella sbotta: “Non mi spingere così”, lo rimprovera. Il ragazzo si spiega. “Non ti ho spinto! Stai recitando?”. “Si mi hai spinto”, ribadisce però l'altra.





Patrick perde allora le staffe a causa di quell’accusa rivoltagli contro: “Ma vai a cag***e, io non scherzo, non sono un attore, la pagliaccia la vai a fare da qualche altre parte. Finisce qua, sei una buffona e falsa”, le urla voltandole le spalle. Antonella esplode: “Cosa? Mi mandi a quel paese? Sei un gran maleducato! Finalmente è venuto fuori chi sei veramente, ci abbiamo messo un mese ma ce l’abbiamo fatta”, asserisce tagliente, “è tutta una finzione il tuo essere clown”, commenta.

LA VERSIONE DI ANTONELLA - Al termine dello scontro Antonella si rifugia tra le braccia di Paola e Clizia, totalmente schierate dalla sua parte. Lei si lamenta dei modi usati da Patrick: “Non è possibile vivere qui dentro, è un incubo”, commenta tra le lacrime. Paola interviene subito: “Ha toppato, ha toppato alla stragrande, quindi stai tranquilla”. Ma Antonella non sente ragioni: “Questo fa l’amicone, mi fa il massaggio, poi ti bacia, qua fingono tutti. Ma stiamo scherzando?”

LA VERSIONE DI PATRICK - Patrick, a mollo in piscina, spiega la sua versione dei fatti ad Adriana. Le racconta l’accaduto in maniera tranquilla e molto distaccata, sicuro delle sue ragioni: “Ho capito che è molto furba, lei ha usato una cosa minuscola, come i piatti, per creare una guerra. Adesso ne stiamo parlando, però finisce qui. Per me lei ora è trasparente, non ci casco più nelle sue trappolette". E poi continua: "Dice che l’ho spinta, ma non è vero, lei sa che sono forte, e mi fa ridere. Mi vede come un avversario ed è già da un po’ che mi prende le misure, ma non le ha prese bene. Qui non siamo in ufficio, non la passa liscia. Poi mi taglia i capelli e la butta come uno scherzo, fa finta di essere buona, ma è perfida”.