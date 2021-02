"Grande Fratello Vip", Rosalinda a pezzi e in lacrime: esasperata da Dayane

Nella Casa del " Grande Fratello Vip " il rapporto fra Rosalinda e Dayane è appeso a un filo. Anzi è una corda tesissima pronta a rompersi da un momento all'altro. Dopo un altro commento della modella, l'attrice rimane ferita e si abbandona alle lacrime consolata dai coinquilini. "Non ce la faccio più!", dice esternando la sua frustarazione per le affermazioni dell'ex amica nei suoi confonti che la lasciano profondamente delusa. "Prenditi le cose belle e le brutte le metti da parte" le consiglia Stefania.

Rosalinda si ritrova con Samantha e Stefania per discutere delle ultime dinamiche della Casa e inevitabilmente il discorso cade su Giulia e Dayane. La Orlando nota come recentemente ci sia stato un riavvicinamento tra le due, sia per strategia che per sincero affetto. Samantha sottolinea come Pierpaolo si sia unito al terzetto, nonostante con la modella ci siano state molte liti in passato.

Intanto Orlando ricorda a Rosalinda come due giorni prima della puntata Dayane le abbia detto di stimarla moltissimo, per poi ricoprirla di insulti alle sue spalle. E ricorda come successivamente la brasiliana si sia giustificata, evidenziandone l'incoerenza: "È stata un'offesa gratuita, persino Alfonso si è sentito di giustificarmi. Dayane non mi stupisce più".

L'attrice esplode, esasperata al pensiero della contrarietà di Dayane: "Se sei tu che parli alle spalle è colpa mia? Rispondo premettendo voglio bene a Dayane, cosa devo fare di più per questa ragazza?". E Stefania ammette che Rosalinda non può ritenersi colpevole di niente, dato che per le in ogni situazione del genere è stata sempre perfetta.

