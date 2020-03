"Grande Fratello Vip", primo finalista e doppia eliminazione nella nuova puntata

Mercoledì 18 marzo, in prima serata su Canale 5, va in onda il diciassettesimo appuntamento con “Grande Fratello Vip”. Durante la puntata sarà incoronato il primo finalista della quarta edizione. Per i “vipponi” però non ci saranno solo emozioni positive. Infatti, oltre all’eliminazione canonica attraverso il televoto che vede coinvolti Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi, tutti saranno chiamati a decidere, a sorpresa, un’altro nome da far uscire dalla Casa più spiata d'Italia.