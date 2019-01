Grande Fratello Vip, parla la ex di Elia: "Ci siamo rivisti e mi ha baciata"

Per amore del suo Elia , ex Velino di "Striscia la Notizia", Jane Alexander ha rifiutato una proposta di matrimonio. Adesso, però, una terza incomoda potrebbe turbare la serenità dei due piccioncini che fuori dal "Grande Fratello Vip" stanno vivendo il loro amore giorno dopo giorno. A "Pomeriggio Cinque" Elisa, ex fidanzata del modello , ha infatti svelato di averlo baciato dopo il reality. Ma pare non essere la sola a essere finita tra le sue braccia...

Secondo l'opinionista Biagio D'Anelli tra i due ex ci sarebbe stato più di un bacio. "Un amico che io e Elisa abbiamo in comune mi ha confermato che si sono visti durante l'ultima settimana del reality, quando Jane era ancora dentro la Casa. E c'è stato molto più di un bacio tra loro".



"Non lo vedevo diverso nei miei confronti, non mi ha mai detto che voleva fidanzarsi con Jane. Io sono stata elegante e non sono voluta scendere nei particolari, ma non dico cose false. Non ho parlato durante il Grande Fratello perché non cerco visibilità, ma sono stanca di questi uomini che tengono il piede in due scarpe" ha chiarito Elisa.



Intanto spunta un'altra donna, di Verona, con cui il modello si intratterrebbe da anni. Un vero farfallone Elia, Jane riuscirà a portarlo sulla retta via?