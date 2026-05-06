chi salvare?

"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 5 maggio

Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione

06 Mag 2026 - 01:45
© Da video

© Da video

La quattordicesima puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti a rischio eliminazione. Durante l'appuntamento in onda martedì 5 maggio in prima serata su Canale 5, il primo concorrente a finire in nomination è Marco Berry, indicato da Alessandra Mussolini in quanto seconda finalista.

videovideo

All'illusionista, poco più tardi, si aggiungono anche Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Le concorrenti erano in corsa per il secondo posto in finale e son risultate le più votate dai compagni nelle nomination palesi. 

Leggi anche

"Grande Fratello Vip", la seconda finalista è Alessandra Mussolini

"Grande Fratello Vip", Marco Berry svela l'identità di Abelarda Prunotti

Ilary Blasi chiude il collegamento con la Casa annunciando la coppia vincitrice della battle di talento votata sui social: a trionfare sono Renato e Lucia che hanno riproposto i chiave ironica la scena cult del film "Ieri, oggi e domani".

grande fratello vip