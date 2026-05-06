"Grande Fratello Vip", le nomination della puntata del 5 maggio
Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi salvare dall'eliminazione
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La quattordicesima puntata del "Grande Fratello Vip" si conclude con le consuete nomination che vedono quattro concorrenti a rischio eliminazione. Durante l'appuntamento in onda martedì 5 maggio in prima serata su Canale 5, il primo concorrente a finire in nomination è Marco Berry, indicato da Alessandra Mussolini in quanto seconda finalista.
All'illusionista, poco più tardi, si aggiungono anche Lucia Ilardo, Adriana Volpe e Francesca Manzini. Le concorrenti erano in corsa per il secondo posto in finale e son risultate le più votate dai compagni nelle nomination palesi.
Ilary Blasi chiude il collegamento con la Casa annunciando la coppia vincitrice della battle di talento votata sui social: a trionfare sono Renato e Lucia che hanno riproposto i chiave ironica la scena cult del film "Ieri, oggi e domani".