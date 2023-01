Al "Grande Fratello Vip" Nicole Murgia si sveglia in lacrime

Mentre i Vipponi sono impegnati nelle loro routine mattutine, la Murgia si rifugia in giardino per sfogarsi dopo le pesanti accuse che le sono state rivolte in puntata e che l'hanno fatta finire in nomination con Dana e Nikita. L'attrice è stata infatti protagonista di due distinti episodi, entrambi negativi.

Nicole tra Micol e Tavassi

Il primo caso in cui è stata convolta Nicole riguarda il suo presunto interesse per Edoardo Tavassi, al momento legato alla sua amica Micol Incorvaia. Tutti e tre hanno negato che ci sia un tradimento in atto, ma alcuni atteggiamenti dell'attrice sono stati notati dalla sorella di Micol, Clizia. La donna è entrata in Casa e l'ha affrontata a muso duro, ribadendo che secondo lei c'è della malizia nel suo rapporto con Tavassi. Ha poi ammonito la sorella, invitandola a tenere gli occhi ben aperti e a essere meno ingenua in futuro.

Violenze domestiche

La seconda questione che ha visto protagonista la Murgia è ancora più delicata. Il suo ex Andrea, anche lui concorrente del reality, attraverso un messaggio in codice ha confidato a Tavassi i motivi della loro rottura. A quanto pare Nicole lo avrebbe mandato più volte all'ospedale, oltre ad averlo tradito con un altro. In puntata entrambi hanno sgonfiato la questione, parlando solo di un episodio in cui si sono tirati i piatti. Non hanno infatti voluto aggiungere ulteriori dettagli, per tutelare i figli di Nicole.

Il consiglio di Milena

Per fortuna a darle conforto c'è Milena Miconi: “Non ingigantire, prendi tutto per quello che è, lo dico per te. Quello che ti fa più male, quello che ti fa facendo soffrire non so cos'è". La primadonna del Bagaglino vorrebbe trovare il modo migliore per affrontare il discorso della relazione fra l’attrice e Andrea, che però non vogliono rivelare apertamente che cosa sia successo tra di loro.

"Nessuno dei due è una cattiva persona"

Tante cose, infatti, sono rimaste in sospeso e non sono state dette, ma ciò che resta per Milena è il rapporto tra due persone. "È un gioco tra due ragazzi che stanno insieme, forse in maniera sbagliata. Non si sono voluti bene, ma si sono voluti male, ma tutti e due hanno sbagliato” è l'opinione dalla concorrente, che continua a sottolineare che nessuno dei due è una cattiva persona, né tanto meno c'è una sola persona a essere responsabile. "Tu non sei una brutta persona", le ripete per evitare che finisca per considerare se stessa la cattiva della situazione. Nicole, però, è certa che la sua immagine ne sia uscita distrutta. "È uscito solo questo” afferma Nicole affranta e con la voce rotta dal pianto, ma l'amica creda che ci sarà il tempo per far emergere anche la sua verità.