"Grande Fratello Vip", Matilde Brandi è la prima concorrente a entrare nella Casa

Matilde Brandi è la prima concorrente a entrare nella Casa del "Grande Fratello Vip". La ballerina e conduttrice tv è molto emozionata, ma non riesce a trattenere le lacrime davanti al messaggio delle due figlie.

Brandi ha aperto le porte della Casa più spiata d'Italia e guidata dal conduttore ha mostrato una delle camere da letto e parte del bagno dove ci sono due grandi vasche da bagno. Tra le novità di quest'anno c'è un'enorme lavatrice in cui Matilde è stata invitata a entrare per cercare una t-shirt. Inondata dalla schiuma la showgirl ha trovato la maglietta con un messaggio a lei destinato: "E' una vita che ti aspetto". Si tratta di una persona che ha un debole per la ballerina e che presto entrerà a far parte del reality, ma Alfondo Signorini non ha aggiunto altro.

Dopo Matilde è stata la volta di Fausto Leali e di Enock Barwuah, il fratello di Mario Balotelli.