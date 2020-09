"GF Vip", Alfonso Signorini: "Nella Casa avrei voluto i compagni di Boschi e Casalino"

Tutto pronto per la nuova edizione del "Grande Fratello Vip". Il conduttore, Alfonso Signorini, rivela alcuni retroscena sui casting dell'edizione che partirà questa sera in prima serata su Canale Cinque: "Quando durante l’estate è uscita la storia del fidanzato cubano di Casalino, accusato di ludopatia, l’ho chiamato. Lo volevo nella Casa. Purtroppo non è andata in porto".



Tuttavia Josè Carlos Alvarez non è stato l’unico fidanzato a finire nel mirino del conduttore: "Mi sono sostituito a Maria Elena Boschi per corteggiare Giulio Berruti - ha confessato a Mediaset Play -. Purtroppo all’ultimo ha scoperto di dover andare in Romania per chiudere una serie tv”. Tra gli over, c'è stata una possibilità anche per Antonio Razzi: "Ma in quella fascia abbiamo scelto Fausto Leali".



Eppure il più vicino a varcare la porta rossa è stato il motociclista Andrea Iannone: "Aveva praticamente già firmato”, dice Signorini. “Ma la sentenza sull’accusa di doping che doveva uscire il 15 agosto è slittata di due mesi e quindi ha deciso di rinunciare”.