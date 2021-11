"Grande Fratello Vip", Manila dedica il suo pensiero a tutte le donne che hanno subito violenze

Nella casa del "Grande Fratello Vip" serata di festa, ma anche di importanti riflessioni. Durante la cena americana organizzata in occasione del Thanksgiving Day, Manila Nazzaro, supportata da Soleil Sorge, si alza per richiamare l'attenzione di tutti i vip. L'ex Miss Italia ricorda che il 25 novembre, oltre ad essere una giornata dedicata al thanksgiving, è anche la giornata contro la violenza sulle donne: "Qui ci sono esempi di donne pazzesche, ma soprattutto, senza nulla togliere a tutte noi donne, degli uomini generosi, dolci affettuosi, attenti, unici che possono essere davvero d'esempio per tutti gli uomini d'Italia e che esistono nel mondo...".

Manila sottolinea come il 25 novembre debbano essere ricordate tutte le vittime di violenza, psicologica e fisica e conclude affermando: "L'amore non lascia lividi, l'amore non rovina il mascara, ma solo il rossetto, abbiamo le scarpe rosse che sono il nostro simbolo e ringrazio Carmen per averle indossate stasera, forza donne, viva le donne e soprattutto ricordiamolo, anzi ricordiamoci di rispettarci, di amarci a vicenda perché siamo speciali".

Anche Soleil ci tiene ad intervenire e dice: "A tale proposito dedichiamo la nostra cena alla gratitudine, al ringraziamento, alla vita in generale e soprattutto al rispetto per la vita di qualunque colore, di qualunque sesso, di qualunque modo in cui esista".

Con un applauso, i VIP danno il via alla cena: “Che abbia inizio il thanksgiving day” conclude Alex.