"Grande Fratello Vip", Lorenzo Amoruso in crisi con Manila Nazzaro: "Non ti riconosco più"

Dopo quella tra Delia Duran e Alex Belli un'altra relazione scricchiola al "Grande Fratello Vip": quella tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. L'ex calciatore ha infatti usato parole di forte delusione, in una storia Instagram, che mettono in discussione il suo rapporto con l'ex Miss Italia e inquilina della Casa. “Mi sono innamorato di una donna forte, risolta e decisa che non accettava soprusi. Oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato. Mi prendo il mio tempo per riflettere”, ha scritto il compagno della vip lasciando intendere, se non una rottura, sicuramente, una crisi in corso.