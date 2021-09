"Grande Fratello Vip", le sorelle Selassié commentano la loro nomination | Ottimo debutto per la sesta edizione

Endemol Shine Italy

Nella prima puntata della sesta edizione di "Grande Fratello Vip" le principesse Selassié si sono subito messe in mostra. Le tre sorelle sono state però nominate dal gruppo delle donne e per questo costrette a dormire in Stiva, lamentando poi i pregiudizi che le riguardano. Intanto è stato ottimo il debutto su Canale 5 per il reality condotto da Alfonso Signorini, che ha appassionato 2.860.000 spettatori totali con il 20,7% di share (che sale al 22,6% sul target 15-64 anni). Un risultato che supera addirittura l’esordio della scorsa stagione di +1,7% di share.