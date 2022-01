Al "Grande Fratello Vip" Jessica Selassiè in lacrime: "Non ci provo con i fidanzati delle amiche"

La puntata del " Grande Fratello Vip " è stata ricca di colpi di scena, ma anche di delusioni amare. Dopo in confronto con la mamma di Sophie Codegoni, che ha invitato la figlia a non fidarsi di lei, Jessica Selassiè si è lasciata andare a un pianto liberatorio. A pesare anche le nomination palesi, in particolare quella dell'amica Manila Nazzaro che l'ha spronata a essere più diretta in quello che dice.

Mamma Valeria è stata chiarissima con la figlia Sophie: per lei Jessica sta cercando di soffiare il fidanzato Alessadro Basciano. Parole durissime, che hanno sconvolto la principessa. Dopo aver pianto in puntata, Jessica continua il suo sfogo in camera da letto. In soccorso arriva Valeria Marini, che la consola e si schiera immediatamente dalla sua parte. Per lei infatti è sempre molto schietta e diretta, al contrario di ciò che ha lasciato intendere la mamma di Sophie.

La ragazza, in lacrime sul letto, si sfoga anche con Giacomo Urtis e Alessandro Basciano: "Non voglio passare per una che non sono, per una che ci prova con i fidanzati delle amiche". "Quello è il parere della madre, che ti ha visto dire certe cose sulle coppie e pensava ti stessi riferendo a loro", replica il chirurgo estetico. "Ricordati che fuori la percezione è diversa, poi ti chiarirai con Sophie".

