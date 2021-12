"Grande Fratello Vip", il racconto della ventisettesima puntata in tempo reale

Ventisettesimo appuntamento con il "Grande Fratello Vip" , il reality show condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste. Resa dei conti vis a vis tra Alex Belli e Delia Duran . L’attore potrà finalmente avere un colloquio chiarificatore con la moglie. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sono di nuovo vicini. Vivono momenti di grande affetto e sembrano molto affiatati. Stasera i concorrenti comunicheranno la decisione in merito al loro futuro: qualcuno di loro deciderà di abbandonare il gioco? In nomination: Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Francesca Cipriani, Maria Monsé, Miriana Trevisan e Sophie Codegoni. Quale sarà il verdetto del televoto?

Signorini accoglie in studio Delia Duran e le mostra il video in cui Alex Belli bacia appassionatamente Soleil Sorge, poi le chiede che cosa abbia deciso e lei risponde che vuole finire la sua storia con Alex: "Ero in treno quando ho visto la scena del bacio e non volevo più venire. Gli ho detto in mille modi di portarmi rispetto e non l'ha fatto ho deciso di chiudere la nostra storia".