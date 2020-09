Grande Fratello Vip, Flavia Vento disperata per i suoi cani: "Non li ho mai lasciati per più di un’ora"

Prime lacrime al "Grande Fratello Vip". Flavia Vento è infatti scoppiata a piangere, per i suoi sette cani: Vento teme che i suoi amici a quattro zampe possano soffrire la sua assenza.

Nelle immagini, trasmesse in diretta a "Mattino Cinque", la showgirl piange disperata davanti agli altri inquilini della casa che provano a consolarla: "Non li ho mai lasciati per più di un’ora ma sento che hanno bisogno di me", dichiara. "Ci penserà tua madre", dice Tommaso Zorzi ma la risposta della coinquilina è secca: "A lei non frega niente". Una reazione che ha lasciato basita anche Federica Panicucci: "Mi spiace vederla così in lacrime", commenta la conduttrice.