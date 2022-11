"Grande Fratello Vip", momenti di sconforto per Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi ha accusato il colpo dopo l’incontro-scontro con la Tavassi, che è intervenuta durante la puntata per difendere il fratello da poco nella casa. Così al mattino Antonella si è isolata in un angolo del giardino e sotto gli occhiali da sole nasconde le lacrime.

Edoardo, che è innamoratissimo della ragazza, la raggiunge per consolarla. "Io non sono adatta per stare qua", si sfoga la Fiordelisi alla quale manca la madre, con la quale ha un rapporto molto stretto: "Ci sentiamo spessissimo e stare lontana da lei così a lungo mi rende triste", confessa.

"Io non gioco, io sono fatta veramente così - ripete Antonella - ma la mia spontaneità non viene mai apprezzata, se reagisco in maniera spropositata è perché voglio essere vera fino in fondo. A volte mi sento spaesata, non mi sento davvero integrata nel gruppo. Se sto bene è solamente perché ci sei tu a supportarmi e a condividere gioie e dolori. Vorrei essere meno emotiva, meno attaccata alle persone. Ma spesso la paura di rimanere sola gioca brutti scherzi e mi fa prendere dallo sconforto".

Edoardo la corregge: "La tua aspirazione dovrebbe essere quella di diventare meno impulsiva, non meno emotiva, perché esprimere le proprie sensazioni con calma e pacatezza è una cosa bella. Fatti scivolare le cose addosso. Non devi prendertela se ti attaccano e devi provare a vivere l’esperienza con più ironia e leggerezza".

Anche Edoardo Tavassi le manifesta il suo sostegno avvicinandosi alla coppia: "Sei una bella persona e puoi solamente migliorare. Pecchi un po' di presunzione e devi ascoltare di più i consigli delle persone che ti vogliono bene. Vuoi avere sempre ragione e questo ti porta a commettere degli errori. Dovresti invece avere l'umiltà di metterti in discussione. Non puoi dire 'Sono fatta così senza nemmeno cercare di modificare alcune sfaccettature del tuo carattere".

Ma Tavassi è certo che riuscirà a migliorarsi: "Sei un'ottima giocatrice e ti stai districando bene tra le varie dinamiche della Casa". Anche Antonino si aggiunge al gruppo ed esprime la sua opinione. A lui Antonella diverte molto, sa che è una persona dal cuore d'oro. Il problema è che non tutti l'hanno compresa: "Appare arrogante a causa delle sue sfuriate, ma lui sa che in realtà non è cattiva".