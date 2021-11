"Grande Fratello Vip 6", un pigiama party scatenato a suon di giochi e baci

Nuovo sabato sera scatenato dentro la casa del " Grande Fratello Vip 6 ". Questa volta per i vipponi è stato organizzato un bel pigiama party e loro non si sono tirati indietro. Così è andata in scena una serata passata tra capriole, gavettoni, lotte di cuscini e giochi come obbligo e verità con sviluppi... piccanti.

Una serata di divertimento fanciullesco, con tanto di tappetone di materassi approntato in salone per scatenarsi. A utilizzarlo per le capriole sono soprattutto Carmen e Clarissa, mentre Soleil, Manila e Miriana fingono di essere bambine dispettose. Parte così una guerra a cuscinate che ben presto coinvolge anche la Cipriani.

Il pezzo forte della serata è però il gioco a "Obbligo o verità". La povera Katia così deve prima imboccare Gianmaria e poi baciare un incontenibile Giucas Casella che le piomba addosso con un'esuberanza eccessiva. Ad Alex capita il bacio e la fortunata è Lulù mentre a Davide come obbligo mangiare un cucchiaio di olio d'oliva col peperoncino... Ma non finisce qui: Davide obbliga Lulù a bere cinque bicchieri colmi d'acqua tutti di fila, mentre Sophie obbliga Carmen a eseguire uno stacchetto sexy con tanto di stecca sopra il tavolo da biliardo: Carmen esegue alla perfezione, con tanto di spaccata e presa in aria aiutata da Aldo.