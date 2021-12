"Grande Fratello Vip 6", per i vipponi un "Varietà" di baci e danze sfrenate

Nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " va in scena il " Varietà ", come nella migliore tradizione dei sabato sera televisivi. I Vipponi hanno organizzato uno spettacolo con numeri di diverso tipo: musica, divertimento e anche un po' di magia. Tra Sophie e Gianmaria scocca un bacio "artistico" che prosegue con effusioni in piscina durante la festa post-spettacolo...

A presentare lo spettacolo sono Manila e Soleil che, da grandi conduttrici, ringraziano e salutano il pubblico in ascolto e presentano gli ospiti della serata. Ad aprire lo show è Valeria Marini, che si muove e canta al ritmo di un suo pezzo intitolato "Boom". La sua esibizione è seguita da quella di Lulù e Jessica, accompagnate al piano da Alex, che cantano "Stay" di Rihanna. Si passa quindi alla danza, con Carmen e dei suoi cavalieri. Carmen Russo, accompagnata da Gianmaria, Biagio e Aldo, si scatena sulle note di "Your Song" di Elton John, dando ancora una volta prova delle sue doti come ballerina.

Arriva quindi il momento di Maria Monsè, che canta per i suoi inquilini la sua traccia "Io Vivo". La sua esecuzione è coinvolgente e fa ballare tutta la Casa. Soleil non resiste dal farle una battuta velenosa: "Sei stata più virale della nomination nei tuoi confronti, complimenti" le dice. Mentre si preparano i prossimi numeri viene chiesto un applauso per la direttrice artistica Katia Ricciarelli. Un tributo che la ripaga di qualche momento di sconforto durante la preparazione dello spettacolo, che l'aveva portata anche a decidere di abbandonare. Si passa poi a Miriana, che danza in maniera molto sensuale sulla "Carmen" di Bizet cantata da Katia. La Trevisan è aiutata nel suo numero da Biagio e Alex.

Manuel suona al piano "River Flows In You", dando vita a uno dei momenti più commoventi e toccanti della serata, mentre Alex e Soleil che portano la versione, solo con voce e chitarra, di "I'm Yours". Manuel e Aldo si affrontano in un duello di scherma sulle note di "Eye of the Tiger". La serata prosegue poi con Giacomo Urtis con la sua canzone "Gossip", un balletto sexy di Francesca, le toccanti interpretazioni di Alex, le capacità canore di Katia e un sentito monologo di Davide. Ma non è ancora finita...

Sophie e Gianmaria catturano l'attenzione di tutti con una versione di "Vivo per lei" di Bocelli e Giorgia, concludendo la loro esibizione con un bacio che ha strappa un grande applauso a tutti i loro inquilini. A chiudere la serata è Giucas, con un numero di mentalismo durante il quale si fa infilzare uno spillone nel collo senza provare alcun dolore. Dopodiché... tutti in piscina! Dove Gianmaria e Sophie si lasciano andare a coccole molto intense...