"Grande Fratello Vip 6", Miriana Trevisan e Biagio D'Anelli tra abbracci e dubbi

Sono i dubbi dell'amore? Chi può dirlo... Una cosa è certa, nella Casa del " Grande Fratello Vip 6 " Miriana Trevisan e Biagio D'anelli non riescono a stare lontani. La showgirl ci ha provato più volte, anche perché l'opinionista è fidanzato, ma sembra proprio non riuscirci. Biagio la abbraccia anche se un po' più distaccato dal solito e Miriana lo guarda dritto negli occhi: "Perché sei arrabbiato con me?".

Tutto parte dal famoso aereo che il migliore amico di Miriana le invia con tanto di messaggio per metterla in guardia: "Miri ricordati che sei un assolo. Ale". Facendo così riaccendere luci e ombre.

"Avrei voluto passare del tempo con te senza colpevolizzarti - spiega la Trevisan - e invece ci sono rimasta male per la tua reazione".

D'Anelli però replica: "Ci sono rimasto male perché dopo queste settimane insieme tu preferisci ascoltare gli altri e non pensi a quello che abbiamo vissuto nella Casa. A me non innervosisce l’aereo, ma come reagisci tu. Tu fai quello che meglio credi ed io, da questo momento, faccio quello che meglio credo".

"Qui gatta ci cova - commenta la showgirl - vista la tua reazione... il messaggio del tuo amico ha avuto qualche ripercussione su di lui".

L'opinionista però torna sui suoi passi: "Visto il bene che ti voglio non vorrei farti soffrire a causa del mio malumore. C’è chi ancora dubita sulla mia sincerità". Poi i due si abbracciano... si ricomincia!

