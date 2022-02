"Grande Fratello Vip 6", Jessica ha nuove speranze su Barù: "Ci siamo dati una specie di bacio..."

La casa del " Grande Fratello Vip 6 " è agitata da nuovi movimenti sentimentali. Ormai Jessica ha occhi solo per Barù e non fa che parlare di lui e di come stia coltivando il loro rapporto giorno dopo giorno. A Manila ha anche confidato che tra loro c'è stato una "specie di bacio sulle labbra" ed è convinta che con il tempo le cose potranno crescere ulteriormente. Ma la situazione non è così semplice. Barù infatti non sembra così coinvolto dalla cosa e, anzi, pare avere un interesse per Delia , con il rischio di degenerare in un nuovo triangolo ad alta tensione.

Jessica prova a cercare di leggere tra i comportamenti di Barù qualcosa che possa lasciar intuire un interessamento anche da parte di lui. Racconta a Manila anche di un abbraccio ma lei stessa sottolinea lo sminuisce: "Nathaly mi ha detto che lo ha fatto con lei quindi non è niente di speciale". Sulla "specie di bacio sulle labbra" invece sembra riporre più speranze e arriva a dirsi sicura che prima o poi arriverà un bacio vero. "Arriverà, secondo me arriverà. Ci vuole tempo".

Però Barù al momento sembra più interessato a Delia che non a Jessica, e la Duran inoltre non fa nulla per scoraggiarlo. E questo suo atteggiamento induce le Vippone che le sono più vicine a consigliarla di cambiare. Manila, Miriana e Nathaly provano a farle capire che il suo modo di fare potrebbe essere interpretato come non corretto. "Ho un modo di scherzare anche con lui così" replica Delia, che non capisce cosa dovrebbe cambiare nei suoi comportamenti. "Stavate flirtando, c'ero" le fa notare Miriana ma Delia ribatte che lei rispetta Jessica "la love story qui non la voglio fare con nessuno". La Trevisan insiste cercando di farle capire la situazione, e la invita a staccarsi da certe dinamiche, "si chiama delicatezza e alleanza tra donne". "Se questa cosa le dà fastidio cercherò di non farlo - risponde Delia - però secondo me se fossi in lei farei un passo indietro perché lo stai soffocando, un uomo prende le distanze".