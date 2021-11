"Grande Fratello Vip 6", il racconto della quindicesima puntata

Si parte dalla festa di Halloween che si è svolta nella Casa la scorsa notte. Zombie, vampiri, sangue e... qualche bacio proibito. Quello per esempio scoccato tra Alex Belli e Soleil. Un bacio che la moglie di Alex non ha preso per nulla bene. Ma prima Alex deve confrontarsi con Gianmaria. Entrambi vengono convocati in Mistery Room. Tra accuse reciproche di essere falsi o quaquaraquà, il rapporto è andato logorandosi giorno dopo giorno. Il faccia a faccia in Mistery non sembra portare a un chiarimento ma anzi a rendere ancora più distanti le posizioni tra i due. Alex è convinto che Gianmaria "sia un fake", Gianmaria di contro accusa Alex "di fare l'attore di continuo". Ma contro Gianmaria si scagliano anche altri, come Sophie, che lo definisce un "fasullo", che dentro la casa "sta facendo una caricatura di se stesso".

LO SCHERZO A GIUCAS - Ospite della puntata è Iva Zanicchi. E' proprio lei a fare uno scherzo a Giucas Casella, fingendo di essere la padrone di un cane interessato ad accoppiarsi con la cagnetta di Casella, Nina. Lui a un certo punto indispettito interrompe la (finta) telefonata. Poi Iva si svela e per Giucas è grande entusiasmo.

L'ATTACCO DI ALEX AD ALDO - Nella serata di Halloween Belli non se l'è presa solo con Gianmaria, ma anche con Aldo Montano, in teoria suo amico. In confessionale Alex lo ha invitato a "uscire allo scoperto", ad "abbandonare l'aplomb da campione olimpico". Aldo guarda la clip e rimane stupito. La butta sul ridere dicendo che alla festa "girava troppo vino", ma si vede che non ci è rimasto bene. Belli prova a spiegarsi dicendo che secondo lui "vuole sempre mettere a posto qualcosa", quasi a voler evitare conflitti. Soleil rincara dicendo che spesso Aldo tende a non esporsi. Viene fuori poi che l'attacco da Belli è partito dopo che gli è stato detto che Aldo lo ha definito "falso e ipocrita", cosa poi verificata, in un confronto, non vero.