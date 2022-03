"Grande Fratello Vip 6", il party del sabato avvicina Jessica e Barù

Tanto divertimento e musica che sembrano essere stati propizi a un avvicinamento tra Jessica e Barù . La principessa ha tentato più volte di avvicinarsi a lui per provocarlo e Barù, a differenza delle altre volte, non è sembrato essere poi così infastidito dalla situazione...

Barù ha invitato Jessica a non mostrarsi sempre sulla difensiva: "Puoi anche essere seria ogni tanto, non usare questa corazza" le ha detto. E una volta abbassata la corazza il risultato è che i due iniziano a lasciarsi andare scambiandosi numerosi abbracci seguiti da intensi sguardi e Jessica, vista la circostanza, ne approfitta del momento per provocarlo ancora una volta con dei baci sul collo.

Un'effusione che sembra mettere in imbarazzo Barù che, per sfuggire dalla situazione, decide di spostare il discorso sulle nomination provando a tranquillizzare Jessica sulla possibilità di una sua eliminazione. Poco più tardi, prima di prepararsi per la notte, Barù, con l’aiuto di Lulù e Soleil, costruisce una sorta di capanna vicino alla Glass Room per rifugiarsi proprio con Jessica. E così, lontano dagli sguardi del Grande Fratello e dei loro coinquilini, i due trascorrono un po' di tempo insieme: cosa sarà successo sotto le coperte?