Tutti contro Dayane Mello: "Sfrutti Adua per andare avanti nel gioco"

Dayane Mello finisce nel mirino degli altri inquilini del "GF Vip". In settimana i concorrenti del reality hanno messo in dubbio l'amicizia tra la modella brasiliana e Adua Del Vesco. In molti sostengono Dayane si sia avvicinata a Rosalinda solo perché è la più fragile del gruppo.

Dayane si difende: "Io e Rosalinda siamo unite dal primo giorno, io non sto giocando. Cerco di vivere la mia esperienza, la gente vuole sempre distruggere le cose belle. Però accanto ad Adua quando era in difficoltà non c'era nessuno".

Rosalinda non crede alle voci che circolano nella Casa: "Le emozioni che Dayane mi dà sono vere, sincere e molto forti”, Stefania Orlando non si lascia però convincere dal rapporto sempre più intimo tra le due "Dayane tu hai detto che volevi avere una storia qui in questa casa,visto che non l'hai avuta hai deciso di baciare Rosalinda".