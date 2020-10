Sorpresa al "GF Vip", per Matilde Brandi c'è un aperitivo speciale

Lacrime di gioia per Matilde Brandi, che dopo le discussioni con Guenda Goria e Maria Teresa Ruta che hanno aperto la decima puntata del "Grande Fratello Vip", ha ricevuto la sorpresa delle sue amiche per un aperitivo davvero speciale.



In diverse occasioni la showgirl aveva parlato dei momenti speciali trascorsi con loro e dell'importante ruolo che queste donne ricoprono nella sua vita.



Mantenendo, ovviamente, le distanze dovute dalle restrizioni per il Covid-19, Matilde è dunque riuscita a godersi un momento davvero toccante, gradito anche dagli altri concorrenti della casa, durante il quale ha potuto anche rassicurarsi in merito allo stato di salute della sua famiglia.