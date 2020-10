"GF Vip", Matilde Brandi contro Maria Teresa e Guenda: "Non fate le vittime"

La decima puntata del "Grande Fratello Vip", in onda venerdì 16 ottobre su Canale 5, si è aperta con una serie di accesi confronti che hanno visto al centro della scena principalmente Matilde Brandi. Prima la discussione con Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda Goria, con le quali non corre un buon clima già da diversi giorni.



"Smettetela di passare sempre per vittime", le accusa Matilde perdendo le staffe quando viene accusata di aver proposto un finto litigio.



In una successiva clip proposta dal conduttore Alfonso Signorini, si è evidenziato come anche il rapporto con Stefania Orlando negli ultimi giorni si sia incrinato.