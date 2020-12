Selvaggia Roma in lacrime: "Quando mio padre mi ha abbandonata ho tentato il suicidio"

La puntata del "Grande Fratello Vip" in onda lunedì 7 dicembre ha portato alla luce il travagliato passato di Selvaggia Roma. "Ho sofferto tanto la mancanza di mio padre - ha rivelato in lacrime - Non l'ho più visto dall'età di quindici anni, ma anche prima lo vedevo molto raramente. Un giorno mi disse tu non sei più mia figlia".



L'ex concorrente di "Temptation Island" ha quindi confessato di aver tentato anche il suicidio, complice anche la morte del primo fidanzatino a causa di un incidente: "Passando un momento così brutto sono precipitata in un incubo e non volevo raccontare nulla a mia madre per non darle un dispiacere".