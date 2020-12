Maria Teresa Ruta contro Samantha de Grenet e Filippo Nardi: "Non è vero che i ragazzi sono sporchi"

"Dire che questi ragazzi sono sporchi, io non ci sto”. Maria Teresa Ruta si scaglia contro Samantha de Grenet e Filippo Nardi durante il 26esimo serale del "Grande Fratello Vip". La conduttrice tv si è esposta per difendere i suoi coinquilini contro le accuse dei nuovi arrivati che si sarebbero lamentati della pulizia della Casa. "Ci sono troppi peli e capelli in giro", ha dichiarato Filippo Nardi.

Samantha de Grenet non ha accettato la reazione di Maria Teresa e ha subito provato a difendersi. "Credo che io e Filippo siamo entrati qui con molto garbo, abbiamo pulito per sentire nostra questa casa, ma non abbiamo mai detto che i ragazzi sono sporchi", ha concluso infastidita la showgirl.