Le lacrime di Denis Dosio per la squalifica: “È qualcosa che non mi appartiene”

Dopo la squalifica per aver proferito una bestemmia nella Casa del "Grande Fratello Vip", Denis Dosio arriva nello studio del reality show e chiede ancora una volta scusa per le sue parole: "Scusate se piango - dice visibilmente provato dall'eliminazione -. È qualcosa che non mi appartiene. Dalle mie parti si usano parole o detti, e io in quel momento mi sentivo come se fossi casa. Soltanto dopo ho capito di aver sbagliato”.



Il conduttore Alfonso Signorini prova a rincuorarlo: "Era giusto che tu fossi squalificato - ha spiegato - ma credo che alla tua età servano anche i no, perché ti aiuteranno a crescere".