Andrea Zelletta in lacrime per la madre: "Non le ho mai detto che le volevo bene"

aSerata di forti emozioni per Andrea Zelletta nel corso della sesta puntata del "Grande Fratello Vip". L'ex tronista di "Uomini e Donne" ha parlato del rapporto con la madre, la donna più importante della sua vita, alla quale però: "Non sono mai riuscito a dirle ti voglio bene. Per me è difficile esprimere queste cose con lei, dire ti voglio bene mi sembra troppo poco per quello che fa".

Poi l'incontro, in cui il ragazzo si è lasciato andare all'emozione e ha potuto recuperare tutte le parole non dette finora alla mamma: "Sei davvero bellissima oggi, ti amo veramente".