La sorpresa della mamma per Andrea Zenga: "Sono orgogliosa di te"

"Sono una mamma super orgogliosa, stai facendo una cosa pazzesca, bellissima". A parlare è Roberta Termali, entrata nella Casa del "Grande Fratello Vip" per riabbracciare il figlio Andrea Zenga. Negli ultimi giorni il ragazzo si è aperto, confidando le difficoltà provate a causa dell'assenza del padre Walter. "Andrò controcorrente, ma non è stato difficile crescere figli così - spiega la donna ad Alfonso Signorini, mentre abbraccia Andrea - Sono carinissimi quando si confidano e raccontano dettagli che solitamente direbbero a un papà. E io non mi scandalizzo, anzi...". E ancora: "Sto ricevendo complimenti da tante persone che non conosco perché sei puro e vero".