"GF Vip", nuovo faccia a faccia tra Elisabetta e Pierpaolo: "Non ho mai parlato male di te"

"Da quando sono uscita dalla Casa, io non sono intervenuta da nessuna parte, non mi sono mai permessa di parlare di te o degli altri ragazzi". A intervenire è Elisabetta Gregoraci, che varca nuovamente la porta rossa del "Grande Fratello Vip" per un chiarimento con Pierpaolo Pretelli. La showgirl cerca di fare chiarezza, invitando il ragazzo a non sentirsi giudicato dai commenti esterni.

Poi il confronto con Giulia Salemi: "Mi tiri spesso in ballo, hai detto diverse cose sulla mia vita privata, ti auguro di vivere la tua esperienza e di divertirti, senza pensare che io da fuori vi stia accusando". Immediata la replica dell'influencer: "Se ho detto qualcosa di privato, mi dispiace. Se però gli altri parlano di te, io mi sento libera di dare la mia opinione".