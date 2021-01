La risposta della mamma a Dayane: "Non mi sono mai prostituita"

Il ricordo di un'infanzia particolarmente dura, il rapporto difficile con la madre, il tentativo di suicidio in giovane età, la rinascita e la costante ricerca della felicità interiore. Il percorso di Dayane Mello al "Grande Fratello Vip" è stato particolarmente intenso e nella trentaduesima puntata ha aggiunto un importante tassello al suo vissuto, grazie a un video-messaggio da parte della madre, direttamente dal Brasile.



"Ho affrontato molte difficoltà, non avevo da mangiare, ma non sono mai arrivata a prostituirmi, non sono mai stata una prostituta - spiega la donna - Per una madre è doloroso scoprire cosa sta succedendo". Dopo la clip arriva il commento distaccato di Dayane: "Difficile esprimermi su qualcosa che non c'è stato, non si rende conto del danno che ha fatto a me e ai miei fratelli". Infine la promessa: "Andrò in Brasile e la incontrerò, le farò anche conoscere la mia bambina".