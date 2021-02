I concorrenti del "GF Vip" omaggiano Lucas, il fratello di Dayane Mello 

Una lanterna nel cielo di Cinecittà per ricordare Lucas Mello. Così i concorrenti del "Grande Fratello Vip" hanno voluto omaggiare il 27enne fratello di Dayane prematuramente scomparso in un incidente stradale. Nella serata del 3 febbraio, i vip della Casa si sono riuniti con la modella brasiliana esprimendo il loro cordoglio per la perdita di Lucas.

Un momento molto toccante, quello vissuto dagli inquilini della Casa, che hanno stretto in un lungo abbraccio Dayane prima di liberare nell'aria la lanterna. Poi un lungo applauso e il saluto di tutti i vip visibilmente commossi: "Ciao, Lucas!". Al momento, Dayane ha deciso di restare nella Casa in quanto, come da lei stessa spiegato, non potrebbe tornare in tempi rapidi in Brasile a causa delle norme restrittive legate al Covid.