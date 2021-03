"GF Vip", sui social la grande festa per Tommaso Zorzi dopo la finale

Va in onda sui social la grande festa per Tommaso Zorzi dopo il suo triongo al "Grande Fratello Vip". Al termine dell'edizione più lunga della storia del programma nella versione "Vip", il vincitore del reality riprende in mano un cellulare dopo sei mesi. "È la mia prima stories uscito dal GF!", urla l'influencer circondato dagli ex coinquilini e dalla madre.

Leggi Anche Tommaso Zorzi riabbraccia la mamma e la sorella

I video trasmessi in diretta sui profili social dei "vipponi" sono stati mandati in onda da "Mattino Cinque". Tra i più attivi c'è di sicuro uno scatenato Francesco Oppini: "Ecco a voi Andrea Zenga, che comunque un trofeo se lo porta a casa", ironizza il figlio di Alba Parietti, riferendosi alla sua relazione nata nella Casa con Rosalinda Cannavò. L'ultimo video riprende il vincitore in albergo, non più in abito da sera ma ancora felice.