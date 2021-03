"GF Vip", Francesco Oppini incontra Tommaso Zorzi

"Una delle più grandi ricchezze è quella di avere qualcuno su cui puoi contare: l'amico vero quello che io sono per te". Queste le parole di Francesco Oppini per Tommaso Zorzi. L'ex gieffino è entrato nella Casa del "Grande Fratello Vip" per far sentire, ancora una volta, il suo sostegno all'influencer che è arrivato alla finalissima del reality.

Tra i due "vipponi" è nato un rapporto speciale all'interno del reality. "Non sai quanto ho sognato questo momento, la possibilità di riabbracciarlo", rivela l'influencer ad Alfonso Signorini dopo aver abbracciato forte il suo amico Francesco.