"GF Vip", Maria Teresa Ruta furiosa contro Amedeo Goria: "Di tua figlia non sai niente"

Le parole di Amedeo Goria rivolte alla figlia Guenda hanno scatenato l'ira della madre Maria Teresa Ruta, che non sembra digerire alcuni termini utilizzati dal giornalista.



"Io sono il suo capro espiatorio - ha rivelato Amedeo in un'intervista - Guenda con me è bellicosa e bipolare come, del resto, lo è con tutti gli alti uomini che frequenta". Se queste parole, riproposte durante la tredicesima puntata del "Grande Fratello Vip", lasciano senza fiato la ragazza, la madre ha una reazione ben diversa: "Guenda è introversa, ma non è bipolare, ha una sola personalità e io non gli permetto di parlare così di lei".



E ancora: "Non deve rivolgersi così a lei, è da querela. Di sua figlia non sa niente, lei cerca solo delle attenzioni che da piccola non ha ricevuto".