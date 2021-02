"GF Vip", la sorpresa per Pierpaolo Pretelli: "Diventerai zio"

"Diventerai zio". È l'annuncio di Giulio al fratello Pierpaolo Pretelli che al "GF Vip" decide di fargli una sorpresa e di rivelargli questa grande novità. Giulio ha solo 21 anni, Alessia la sua compagna, 20. I due si sono conosciuti poco dopo che l'ex velino è entrato nella Casa più spiata d'Italia.

"Mamma e papà non l'hanno presa benissimo - ha rivelato Giulio che poi ha aggiunto - ma sono pronto a fargli capire che sono sicuro della mia scelta". Pierpaolo emozionato per la bella notizia ha subito dichiarato: "Per me tu sei ancora il piccolo di casa, spero che tu sia lucido e pronto. Diventare genitori - ha concluso Pierpaolo - è la cosa più bella del mondo". I due si sono poi salutati, ma Pierpaolo ha chiesto al fratello: "Lo battezzo io eh?".