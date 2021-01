"GF Vip", il videomessaggio del nonno di Andrea Zelletta: "Devi essere forte"

"Non pensare che mi hai deluso perché non sei diventato un calciatore, anzi mi stai dando altre soddisfazioni". Con queste parole nonno Giuseppe ha voluto salutare suo nipote Andrea Zelletta attraverso un commovente videomessaggio. "Ti dico anche di essere forte. Un gladiatore come il nonno", ha continuato il 78enne al "Grande Fratello Vip".

"È il nonno che tutti i nipoti dovrebbero avere", ha dichiarato il modello. "Da sempre il mio primo fan - ha raccontato Zelletta - ha fatto di tutto per me". "Appena uscirò - ha promesso Andrea - farò i salti mortali per stare vicino a lui e a mia nonna. Voglio godermi questi anni della sua vita", ha concluso il "vippone".