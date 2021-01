"GF Vip", Alba Parietti contro Maria Teresa Ruta: "Per elevare te stessa, affossi le altre"

"Una cosa che ho notato di te in questo Grande Fratello: una certa tendenza nell’elevare te stessa e cercare di affossare le altre". Al "GF Vip" Alba Parietti attacca, senza troppi giri di parole, Maria Teresa Ruta. La causa dello scontro è Alain Delon e una serata avvenuta in passato nella quale, a detta di Ruta, Parietti le avrebbe rubato il posto vicino all'attore francese.

"Perché non ti sei seduta vicino a lui?", provoca l'opinionista tv. Ma la risposta della conduttrice non si fa attendere: "Mi sono andata a cambiare. A me piace farmi desiderare. Io c’ho le mie tecniche che non sono le tue", ha concluso Maria Teresa.