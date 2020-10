"GF Vip", Elisabetta Gregoraci: "Spesso penso a una persona fuori dalla Casa"

"Da quando sono qui mi capita spesso di pensare a una persona". Elisabetta Gregoraci prima del verdetto del televoto prova a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale al "GF Vip". La showgirl ha scritto una lettera a Pierpaolo Pretelli e, incalzata dal conduttore Alfonso Signorini, ha fatto capire che fuori dal reality c'è una persona che le piace.

Un presentimento esternato dallo stesso Pretelli da sempre molto vicino alla showgirl. "Nell'ultima settimana le sono rimasto affianco perché in nomination, ma le cose tra di noi sono cambiate", ha fatto sapere l'ex velino che ha capito che forse non ci sono speranze con Gregoraci, ma poi ha rivelato: "Se Elisabetta non avesse messo dei limiti credo che mi sarei innamorato di lei". I due poi hanno avuto modo di confrontarsi e abbracciarsi.