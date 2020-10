Pierpaolo Pretelli scoppia a piangere dopo una lite con Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli mette alle strette Elisabetta Gregoraci, scatta la lite e il modello scoppia a piangere. È stata una notte movimentata quella che ha seguito l'ultima diretta del "Grande Fratello Vip", almeno per i due concorrenti protagonisti da tempo di un lungo e tormentato flirt. A "Mattino Cinque" viene mostrato il momento in cui l'ex Velino ha chiesto spiegazioni alla showgirl dopo che in puntata è emersa l'esistenza di un presunto fidanzato che la starebbe aspettando fuori dalla Casa.



"Io non mi farei mai una storia dentro la casa, con o senza una persona fuori", chiarisce Elisabetta rivendicando la sua privacy, soprattutto davanti a telecamere accese 24 ore al giorno. "Io non ti sto prendendo in giro, per me sei un punto di riferimento, ma se vuoi di più io non posso dartelo", aggiunge. Pierpaolo sembra confuso e ferito e così interrompe la discussione, prima di scoppiare a piangere, consolato da Francesco Oppini.