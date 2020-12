"GF Vip", Alfonso Signorini: "Pierpaolo ha un su perché, la Gregoraci non ha capito niente"

"Pierpaolo Pretelli? Il più bello della Casa, ha un suo perché... devo dire che secondo me la Gregoraci non ha capito niente". Alfonso Signorini si sbilancia nei commenti durante "GF Vip Party", il programma condotto da Annie Mazzola e Awed su Mediaset Play.



Il conduttore nel reality, fresco dell'incontro con gli inquilini della Casa, ha stilato la lista dei "Vipponi" più belli del programma: "Devo dire che vederli dal vivo è tutt'altra cosa rispetto al guardarli in televisione - dice - dopo Pierpaolo, devo riconoscere che Andrea Zelletta visto dal vivo fa tutto un altro effetto". Anche tra le ragazze le sue preferenze sono a senso unico: "Dayane Mello è pazzesca e, a sorpresa, ammetto che da vicino anche Rosalinda è bellissima, sembra una bambola di porcellana".