Francesco Oppini si commuove per la sorpresa del padre Franco: "Lui è diverso da mia madre"

"Ciao Francesco, mi manchi tantissimo". Inizia così il videomessaggio inviato da Franco Oppini al figlio Francesco al "Grande Fratello Vip". "Ti ho guardato in televisione e ho scoperto che hai una profondità e una tenacia che non sospettavo", prosegue l'attore nella sorpresa che commuove il concorrente, augurandosi di potersi presto riabbracciare e dirsi di volersi bene.



"Mio padre è più nell'ombra rispetto a mia madre, lui è diverso, è più come me", spiega Francesco confessando i suoi sensi di colpa per aver dato troppe volte per scontato il legame con i suoi genitori: "Alle volte mi emoziono troppo nell'esternare i miei sentimenti e a voce non riesco a dirgli ti amo o ti voglio bene".