Elisabetta Gregoraci svela a chi indirizza i suoi messaggi in codice: "Sono per amici, c'è uno Stefano..."

Nei giorni scorsi è montato sui social il mistero: per chi sono i messaggi in codice di Elisabetta Gregoraci quando è in diretta al "Grande Fratello Vip"? Molti utenti hanno notato che la showgirl si batte spesso la mano sul petto, come a voler comunicare con qualcuno all'esterno. Interrogata sulla questione da Alfonso Signorini, l'ex moglie di Flavio Briatore ha precisato: "Sono per i miei amici, ce ne sono tanti".

Allora il conduttore ha deciso di metterla davanti a due nomi: "Piero e Stefano ti dicono qualcosa?". "Piero no, c'è uno Stefano che conosco", risponde Elisabetta senza sbilanciarsi. A quel punto il conduttore la incalza: "Quindi Piero de Il Volo non lo conosci?", dice riferendosi al cantante del noto trio, Piero Barone. "Sì, ma non c'è stato mai nulla tra di noi... è solo un amico". Le chance di Pierpaolo Pretelli si riducono dunque al lumicino? L'"amico speciale" di Elisabetta ci spera ancora: "Mi sembra presto per metterci una pietra sopra".